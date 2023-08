Jusqu'à deux disparus dans le naufrage migratoire dans la Manche

Une à deux personnes restaient portées disparues, samedi après-midi, après le naufrage dans la Manche dans la nuit d'une embarcation chargée de 65 à 66 migrants tentant de rallier l'Angleterre, ont indiqué les autorités françaises dans un nouveau bilan. Le naufrage a coûté la vie à six exilés afghans.

Le parquet de Boulogne-sur-Mer, saisi de l'enquête, avait fait état, à la mi-journée, de cinq à dix personnes recherchées, en sus des six personnes décédées. Mais ce bilan a été revu à la baisse après le recomptage des rescapés et leurs témoignages, a précisé la préfecture maritime de la Manche et la Mer du Nord (Premar) dans un communiqué.

Signalée à l'arrêt "en fin de nuit", par un navire de commerce, l'embarcation a été localisée "en tout début de matinée" par un patrouilleur de service public. Si la mer était calme au cours de la nuit, les conditions météorologiques se sont ensuite dégradées, avec une mer agitée compliquant les recherches de survivants. L'opération de sauvetage a mobilisé des navires français et britanniques ainsi qu'un hélicoptère.