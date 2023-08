La reconstruction de Comines durant l'entre-deux-guerres au coeur d'une exposition

Après la fixation de la frontière linguistique en 1962, Comines-Warneton, territoire situé au bord de la Lys, enclavé par la France et la province de Flandre occidentale, a acquis le statut de ville wallonne à facilités linguistiques. Ce saut dans l'histoire permet de dire aujourd'hui, de façon anachronique, que Comines-Warneton, en province du Hainaut, est la seule ville wallonne "à s'être retrouvée traversée par la ligne de front lors de la première guerre mondiale", comme le soulignent les organisateurs de l'exposition qui se tiendra à l'hôtel de ville de Warneton.

Illustrée de photos, documents et objets d'époque, l'exposition est organisée par la Société d'Histoire de Comines-Warneton. Elle témoigne de l'abnégation des habitants exilés qui, dès leur retour, ont réalisé entre 1919 et 1930, "le tour de force de réhabiliter le paysage, de recréer toute une société et de reconstruire Comines-Warneton", une tâche "initialement considérée comme irréalisable par l'État belge lui-même". La société d'histoire locale veut voir en cette "résilience, solidarité et persévérance" les ingrédients de ce qu'ils considèrent comme une "leçon d'optimisme".