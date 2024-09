Lactalis réduit sa collecte de lait: une "déflagration" pour les éleveurs français

La Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), section spécialisée de la FNSEA, a dénoncé un industriel "sans scrupule" et un désengagement "inacceptable". Le syndicat fustige dans un communiqué "l'irresponsabilité du numéro un mondial vis-à-vis de la ferme laitière française" et l'accuse de s'attaquer à sa "pérennité" comme "à la souveraineté alimentaire française".

Le coup est d'autant plus rude pour les éleveurs que, comme le rappelle Arnaud Rousseau, "quand vous êtes collectés par le numéro 1 mondial, vous avez le sentiment que vous êtes avec quelqu'un de solide".

Le groupe justifie sa décision par les aléas sur les marchés mondiaux.

Lactalis collecte en France plus de lait que nécessaire pour fabriquer pour ses bouteilles de lait, fromages ou crèmes dessert. Les surplus sont principalement utilisés pour fabriquer des produits destinés à l'exportation, comme la poudre de lait infantile ou le lactosérum.

Actuellement, la moitié des volumes collectés par Lactalis en France partent sur les marchés internationaux.

"Mais les marchés se sont écroulés. On payait plus cher le lait qu'on le vendait" sur ces produits exportés, a indiqué à l'AFP une porte-parole du groupe. "On ne rompt pas les contrats. Mais on souhaite travailler très en amont avec les organisations de producteurs sur les modalités d'accompagnement, une fois les contrats arrivés à échéance", a-t-elle précisé.