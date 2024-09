Querelle pour une tour génoise en Corse: l'homme d'affaires Paul Canarelli débouté en cassation

L'homme d'affaires corse Paul Canarelli contestait avoir accaparé la maison d'une artiste, enclavée sur les terres de son luxueux domaine, en Corse-du-Sud: la Cour de cassation a rejeté son pourvoi, confirmant sa peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et de 40.000 euros d'amende.

Cette décision rend définitive la condamnation prononcée en appel à Paris en 2023 à un an d'emprisonnement avec sursis, 40.000 euros d'amende et une confiscation, pour violation de domicile, dégradations et vol.

Le propriétaire du domaine de Murtoli, prisé des milliardaires et personnalités comme Leonardo Di Caprio ou Nicolas Sarkozy, avait été reconnu coupable de violation de domicile pour avoir changé les serrures de la tour génoise du XVIIe siècle, achetée par son accusatrice, Anne de Carbuccia, en 2001 et longtemps considérée comme une des plus belles demeures de Corse.

STEPHAN AGOSTINI

M. Canarelli, visé également dans plusieurs autres procédures judiciaires, a aussi été reconnu coupable de vol, pour avoir vidé la maison des effets personnels de l'artiste, et de dégradations, pour y avoir réalisé des travaux qui ont dénaturé la propriété.