A Londres, le "smog" enchanteur sur la Tamise au coeur d'une exposition Monet

BENJAMIN CREMEL

Claude Monet aimait Londres, fasciné par son célèbre "smog", ce brouillard dû à la pollution industrielle qui créait une lumière mystérieuse. Pour la première fois, ses peintures du Parlement et de la Tamise sont exposées dans la capitale britannique, comme il l'avait désiré il y a 120 ans.

Le peintre impressionniste est venu trois fois pour plusieurs mois entre 1899 et 1901 à Londres, qui était alors la ville la plus peuplée du monde et un centre industriel majeur. Il voulait peindre les "effets du brouillard sur la Tamise" et créer toute une série d'oeuvres sur ce fleuve.