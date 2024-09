L'actuel directeur de WorldSkills Belgium nommé président de WorldSkills International

Fort de 15 ans d'expérience au sein de WorldSkills Belgium et de 10 ans au conseil d'administration de WorldSkills Europe, Francis Hourant connaît les enjeux de ce mouvement, qui a pour but de favoriser la reconnaissance des personnes qualifiées dans les métiers techniques, technologiques et scientifiques, et de relever le niveau des compétences qui y sont associées, partout dans le monde. "Plus les compétences seront élevées, plus les systèmes économiques iront bien, plus il y aura de dignité humaine et mieux le monde se portera", espère-t-il.

Au rayon des défis à relever, Francis Hourant cite l'adaptation aux réalités d'aujourd'hui, à l'intelligence artificielle et à la numérisation par exemple, qui entraînent l'évolution des métiers, des compétences nécessaires et donc des référentiels métiers et des compétitions. Il souligne aussi l'importance d'organiser des événements durables, tant au niveau financier qu'organisationnel ou environnemental. Il note également le besoin de mesures d'impact pour évaluer les retombées de l'organisation au niveau mondial.