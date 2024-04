Le Cinquantenaire deviendra un nouveau "phare socioculturel" de Bruxelles et de Belgique

Le site du Cinquantenaire deviendra un nouveau "phare socioculturel" de Bruxelles et de Belgique d'ici 2030, à l'occasion du bicentenaire de la Belgique: voilà l'ambition du projet "Horizon 2030", présenté lundi par l'ASBL Horizon 50-200. L'objectif principal du projet est de redynamiser le site du Cinquantenaire et ses musées (Musée Art et Histoire, Musée royal de l'armée, Autoworld).

Le but du projet est également de rendre la voie publique accessible à tous, de créer des entrées claires et visibles et de mettre en place des circuits pour chaque musée, combinables, avec notamment un espace partagé pour des expositions et des évènements.

"On a l'ambition de créer des rencontres entre les musées et le parc", a expliqué le Strategic et Artistic Manager de Brussels Major events, Emmanuel Angeli. "L'objectif est de venir agrémenter le programme du Cinquantenaire, de doper et de booster sa programmation", a-t-il précisé.

Une série d'activités et de festivités avec programmation autour du patrimoine, du savoir et des institutions culturelles seront organisées sur le site bruxellois entre avril et août 2024 pour donner un avant-goût du "futur Cinquantenaire". Le 13 avril, une première journée de festivités marquera le lancement du projet Horizon 2030 avec des concerts, des concours de danse, etc.

Dans les mois à venir, divers événements seront organisés comme des expositions en plein air, des visites nocturnes dans les musées, en plus des traditionnels événements que le parc accueille chaque année (20 kilomètres de Bruxelles, concert de la fête nationale,...).