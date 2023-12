Le Setca dit « non » au nouveau projet de plan de gouvernance à la HELHA

Face au refus de dialogue de la direction, le Setca organisera prochainement des actions sur les différents sites de la HELHA. « Le pouvoir organisateur n'informe pas les membres du personnel et ce projet ne peut donc être accepté en l'état actuel », a indiqué Steve Cheron (Setca). Des assemblées du personnel ont été organisées sur les sites de Montignies-sur-Sambre, de La Louvière, de Leuze et de Mons. Le syndicat entend désormais passer à la vitesse supérieure et annonce des grèves et des « cortèges funéraires » symboliques le 11 décembre sur les différents sites. Une nouvelle journée de grève est également annoncée le 19 décembre à Mons.

« Le nouveau plan a pour objectif, notamment, une réorganisation du management, ramenant les sept domaines d'enseignement à quatre », a expliqué Steve Cheron. « On évoque des fusions de certains domaines. Selon la direction, il n'y aurait pas de pertes d'emplois. Le problème pour nous n'est pas fondamentalement le nouveau plan mais l'absence de discussion avec les travailleurs, qui réclament un groupe de travail pour participer à la mise en opération du plan. Mais rien n'a lieu, il n'y a aucun processus consultatif et c'est l'incompréhension du côté des travailleurs. »