Le temps: douze départements en vigilance orange orages, encore des averses orageuses mercredi

Une dégradation orageuse est en place sur le golfe de Gascogne, indique l'organisme de prévisions météorologiques. Ces orages remonteront rapidement en soirée vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine, avant de s'évacuer vers le nord du Massif central et le Centre-Val-de-Loire, puis la Bourgogne en cours de nuit.

Ils seront par endroits forts et s'accompagneront de chutes de grêle et de pluies intenses, prévient Météo-France. Des rafales de vent atteignant les 100 km/h pourront être relevées.

En fin de nuit, on retrouvera une ligne orageuse allant des Pays de Loire et du nord de la Nouvelle-Aquitaine au Centre et à la Lorraine. Ces orages déborderont sur le sud de la Bretagne et pourront s'accompagner de grêle et de fortes pluies.