"Le temps du cessez-le-feu est venu", dit Macron à Netanyahu, qui lui demande du soutien

Emmanuel Macron a réaffirmé dimanche à Benjamin Netanyahu "l'engagement indéfectible" de la France pour la sécurité d'Israël, lors d'une conversation téléphonique destinée à dissiper le malaise entre les deux pays au lendemain des déclarations du président français appelant à l'arrêt de certaines livraisons d'armes à Israël.

Emmanuel Macron a cependant insisté sur l'urgence d'un cessez-le-feu à Gaza et au Liban, a annoncé l'Elysée, tandis que son interlocuteur isréalien lui a demandé son "soutien" et "non des restrictions", selon son bureau.