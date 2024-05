Les obsèques de l'ex-maire de Marseille Jean-Claude Gaudin auront lieu jeudi

Des Marseillais rendent hommage mardi, en signant le registre de condoléances ouvert à la mairie de Marseille, à la mémoire de l'ancien maire Jean-Claude Gaudin, décédé lundi à 84 ans, dont les obsèques auront lieu jeudi à la cathédrale de la Major.

"Tous les Marseillais sont bien sûr invités à venir à la cathédrale de la Major", située non loin du Vieux-Port et surplombant la Méditerranée, a précisé à l'AFP une source proche de celui qui fut maire (RPR, UMP puis LR) de la deuxième ville de France entre 1995 et 2020.