Les syndicats des métallos menacent de grèves chaque vendredi dès septembre

Quelque 200 délégués syndicaux se déplaceront à Bruxelles pour remettre leur préavis à la fédération patronale, Agoria, a annoncé mercredi l'ACV-CSC Metea, le syndicat chrétien.

La cause du mécontentement social est la prime du pouvoir d'achat qui est au menu des négociations sectorielles pour 2023 et 2024. Les employeurs qui ont obtenu des résultats financiers favorables en 2022 ont la possibilité d'offrir jusqu'à 750 euros sous forme de chèques consommation à leur personnel. Le gouvernement fédéral avait ouvert cette voie afin de compenser la norme salariale qui, en 2023 et en 2024, ne laissait aucune marge à une augmentation salariale, en plus de l'index.