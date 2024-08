L'Espagne face à une hausse spectaculaire des arrivées de migrants

Le gouvernement espagnol du socialiste Pedro Sánchez est confronté en cette rentrée à une hausse spectaculaire des arrivées de migrants clandestins, principalement dans l'archipel des Canaries qui se sent abandonné par Madrid et l'Europe.

A tel point que M. Sánchez a décidé d'effectuer de mardi à jeudi une tournée dans trois pays concernés au premier chef: la Mauritanie, la Gambie et le Sénégal.

On ne connaît pas encore la nature et le montant de l'aide qu'il compte offrir à ces pays - notamment la Mauritanie, où il s'était déjà rendu en février et qui serait le principal point de départ des migrants - pour les inciter à tout faire afin d'empêcher ces départs.

Antonio Sempere

Le président du gouvernement régional des Canaries, Fernando Clavijo, qui a rencontré vendredi M. Sánchez, a estimé qu'il y avait "plus de 150.000 réfugiés" prêts à prendre la mer pour se rendre vers son archipel depuis la Mauritanie.