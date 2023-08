Lisieux: enquête après la mort suspecte du principal d'un collège

Le principal "s'apprêtait à partir en vacances depuis son domicile personnel (et non depuis son appartement de fonction situé dans l'établissement)", selon cette source.

M. Vitel est ensuite rentré seul dans l'établissement.

"Ne le voyant pas revenir, sa famille a cherché à le joindre; puis sa fille est entrée dans l'établissement à sa recherche. Elle a trouvé son père inconscient dans le hall d'entrée du bâtiment administratif du collège", poursuit le communiqué.

Appelés par la famille, les pompiers et le SAMU sont intervenus rapidement mais n'ont pu réanimer le quadragénaire, "en arrêt cardiaque à leur arrivée".

"Je suis sûre qu'il s'est fait agresser, un coup à la tête je crois", a affirmé sur BFM Jeanne Mailhos Vitel, l'épouse de la victime, expliquant également avoir vu une voiture "partir en trombe" avant d'entrer dans le collège.

"Il y avait de la lumière dans une fenêtre du collège donc il y a eu une intrusion", a-t-elle poursuivi.

- "Empathique" -

"C’était une personne très sympathique, souriante et empathique. Toujours à l’écoute des élèves, parents d’élèves et professeurs. Il était dans le compromis", a déclaré à un correspondant de l'AFP le maire de Lisieux, Sébastien Leclerc (Les Républicains), rappelant que la victime était "très investie dans la vie publique".

Un hommage va être rendu au disparu en accord avec sa famille, a-t-il ajouté.

Des élèves se sont rendus spontanément vendredi devant l'établissement afin de rendre hommage à leur principal. Le soir, des professeurs, collégiens et parents d'élèves se sont recueillis, selon plusieurs médias locaux.

Des bouquets de fleurs ont été déposés sur des barrières installées devant l'entrée du collège, selon une photographe de l'AFP sur place.

M. Vitel était arrivé à la tête de ce collège à la rentrée 2022 et entendait notamment lutter contre le harcèlement scolaire.

"Je m'associe à la peine et à l'émotion des enseignants, élèves et personnels qui pleurent la mort de Stéphane Vitel (...) Une enquête est en cours. Mes pensées et mon soutien tout entier vont à sa famille et à ses collègues", a écrit dans un message posté sur X, anciennement Twitter, le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal.

"Monsieur Vitel était un personnel de direction engagé et attentif à la réussite des élèves", a écrit dans un communiqué la direction du collège. "Une cellule d’écoute sera mise en place pour les élèves du collège dès la rentrée scolaire".

"C’était une très belle personne(...). Nous pensons à la douleur de la famille", a confié à l'AFP une collègue de M. Vitel, souhaitant conserver l'anonymat.

"La peine est grande (...) tous les établissements rêvent d'avoir un principal comme lui... C'est vraiment une grande perte humaine et professionnelle", a aussi estimé une collègue qui avait travaillé avec lui dans son précedent poste, à Livarot (Calvados).