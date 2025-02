Meurtre de Louise: 4 gardes à vue en cours, l'homme de 23 ans et sa mère relâchés

Trois nouvelles personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort de Louise, 11 ans, dont le corps a été retrouvé samedi dans un bois à Longjumeau (Essonne). Cela porte à 4 le nombre de gardes à vue actuellement en cours. En revanche, l'homme de 23 ans et sa mère ont été relâchés.

Les personnes interpellées sont le père, la mère et la petite amie de l'homme arrêté lundi soir et soupçonné d'être l'auteur du meurtre, a précisé le ministère public.

Les deux premiers suspects relâchés

Les gardes à vue d'un autre homme de 23 ans et de sa mère, interpellés lundi après-midi à Rouen (Seine-Maritime), ont été levées. Ils avaient été arrêtés par les enquêteurs de la Division de la criminalité organisée et spécialisée de Versailles (DCOS, ex PJ), a détaillé le procureur de la République d'Evry, Grégoire Dulin.

Le corps de Louise, disparue à la sortie de son collège d'Epinay-sur-Orge vendredi après-midi, a été retrouvé vers 2h30 samedi dans le bois des Templiers à Longjumeau, à quelques centaines de mètres de l'établissement scolaire. Une enquête pour meurtre sur mineur a été ouverte par le parquet d'Evry.