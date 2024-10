Mexique: Sheinbaum investie première présidente du plus grand pays hispanophone

"Je suis mère de famille, grand-mère, scientifique, et femme de foi, et à partir d'aujourd'hui, par la volonté du peuple du Mexique, présidente", a déclaré Mme Sheinbaum, 62 ans, en devenant la présidente du pays de 129 millions d'habitants.

Première femme présidente du Mexique, le plus grand pays hispanophone au monde, Claudia Sheinbaum a été investie mardi pour un mandat de six ans pendant lequel l'ex-maire de Mexico devra affronter le fléau de la narco-violence

Morena et ses alliés disposent d'une majorité qualifiée au Parlement leur permettant de modifier la Constitution sans l'opposition.

"D'abord les pauvres" ou encore "austérité républicaine" : la présidente a décliné son programme en dix principes, en s'appuyant sur le bilan de son prédécesseur.

Pendans son discours d'investiture, elle a répété sa méthode sur le dossier explosif de la sécurité et la lutte contre la narco-violence: plus de renseignements et d'enquêtes, "renforcement de la Garde nationale", plus de coordination entre les autorités, zéro impunité.