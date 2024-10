Mort de la jeune Lina, en France: les premiers éléments de l'autopsie indiquent une mort par asphyxie

Les premiers résultats de l'autopsie du corps de Lina, retrouvée en octobre 2024, orientent l'enquête vers une possible mort par asphyxie. Toutefois, des expertises supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse.

Selon une source proche de l'enquête, les premiers éléments de l'autopsie indiquent que Lina aurait succombé à une asphyxie. Des traces sur son cou suggèrent qu'elle aurait été étouffée, possiblement avec un sac en plastique. Ces informations, révélées par BFMTV et confirmées par Le Parisien, restent toutefois à vérifier par des analyses complémentaires.

Un corps retrouvé après un an d'investigations

Lina, âgée de 15 ans, avait disparu le 23 septembre 2023 à Plaine, dans le Bas-Rhin. Un an plus tard, le 16 octobre 2024, son corps a été retrouvé immergé dans une zone boisée de Sermoise-sur-Loire, près de Nevers, à plus de 400 km du lieu de sa disparition. L'identité de la jeune fille a été confirmée grâce à des analyses génétiques menées en urgence par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN).