L'autopsie de Lina réalisée: pourquoi faut-il encore attendre pour connaître les résultats?

L'autopsie, à savoir l'examen du corps et les prélèvements sont terminés, mais des analyses complémentaires doivent être réalisées afin de faire "parler" le corps, pas avant quelques jours et quelques semaines.

Le corps de Lina doit être rendu à la famille ce mardi dans la matinée et les obséques sont prévues vendredi à 14h00 à Plaine dans l'eglise Saint-Arnould-la-Plaine, avec une sonorisation extérieure suivie d'une inhumation dans la plus stricte intimité.

Un ou plusieurs coups avant sa mort ?

Les causes de sa mort ne seront donc pas connues tout de suite. Même si le corps de Lina doit être rendu à la famille ce mardi, des prélèvements ont été réalisés et sont toujours en cours d’analyse, et cela peut prendre du temps. Après l’autopsie, une deuxième phase s’ouvre donc avec ces prélèvements. Les experts médico-légaux ont notamment cherché à savoir si Lina a pu recevoir un ou plusieurs coups avant sa mort et si ces coups ont pu la tuer par exemple.

Compte tenu du temps écoulé entre la mort de Lina et la découverte de son corps, près d’un an, les expertises sont rendues complexes. Ainsi seule la combinaison des résultats de l’autopsie et de l’analyse des prélèvements permettra peut-être d’expliquer comment la jeune fille âgée de 15 ans est morte.