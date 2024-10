Le corps de Lina retrouvé dans un cours d'eau: peut-on encore déterminer les causes de la mort?

Le corps de Lina, adolescente de 15 ans qui avait disparu en septembre 2023 en Alsace, a été retrouvé mercredi à Sermoise-sur-Loire (Nièvre), dans une zone boisée et isolée, à plus de 400 kilomètres du lieu où elle s'était volatilisée, bouclée par les gendarmes jeudi.

L'autopsie permettra de déterminer les causes de la mort de Lina et si elle a été victime, ou non, d'agression sexuelle.

La jeune fille a disparu il y a plus d'un an. Un corps peut-il rester immergé autant de temps dans l'eau? "Il peut rester immergé dans l'eau, mais évidemment, il va subir diverses dégradations liées à l'intervention de la faune aquatique, au débit du cours d'eau,... Il peut aussi subir des dégradements partiels. Tout cela est possible."

Des tests ADN ont été effectués en quelques heures après la découverte du corps. Est-ce normal que ceux-ci puissent se dérouler aussi rapidement?"Cela dépend des laboratoires et de la capacité d'inclure les échantillons, dans une analyse qui est en cours. Cela peut aller très vite. Il y a d'autres méthodes qui peuvent être très rapides comme l'identification dentaire ou l'identification d'autres éléments primaires sur le corps ou à proximité."

Peut-on encore déterminer les causes de la mort après autant de temps?"Oui, c'est à espérer. C'est pour cette raison que les collègues médecins légistes français vont intervenir pour faire une autopsie la plus complète possible, analyser les éléments du corps, les éléments du squelette éventuellement aussi par après. On va pouvoir donner un certain nombre d'informations."