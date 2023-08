Mort suspecte d'un principal de collège en France: deux jeunes interpellés

Deux jeunes ont reconnu s'être introduits vendredi dans le collège de Lisieux (Calvados) où le principal a été retrouvé sans vie, mais ils avaient quitté les lieux avant l'arrivée du chef d'établissement suite au déclenchement d'une alarme, a annoncé mercredi le parquet de Caen, laissant la mort de Stéphane Vitel inexpliquée. Les deux jeunes hommes, âgés de 17 et 19 ans et interpellés lundi et mercredi, ont reconnu s'être introduits dans l'établissement vendredi matin après une "soirée alcoolisée", a expliqué le procureur de la République de Caen Joël Garrigue lors d'un point presse.



"On a fait des vérifications sur le téléphone du jeune mineur", qui s'est rendu de lui-même au commissariat lundi, accompagné de sa mère, a expliqué le magistrat. Ces vérifications "nous ont permis de constater qu'a priori, ils n'étaient plus présents sur les lieux dès six heures du matin et qu'ils ne se trouvaient plus dans le collège au moment où (Stéphane Vitel) y était". Ces deux jeunes, sans casier judiciaire, devaient être mis en examen dans la soirée de mercredi pour "intrusion dans l'enceinte d'un établissement scolaire" et "dégradation en réunion de biens d'utilité publique". Le parquet a requis leur placement sous contrôle judiciaire.