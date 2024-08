Musées du Louvre et d'Orsay: 22% et 29 % de visiteurs en moins pendant les JO

David GRAY

Le musée du Louvre a annoncé lundi une baisse de 22% de son nombre de visiteurs et le musée d'Orsay un recul de 29% entre le 27 juillet et le 11 août, période des Jeux olympiques de Paris, par rapport aux mêmes dates en 2023.

Si la fréquentation du Louvre est restée stable (-1%) du 1er au 14 juillet par rapport à 2023 (351.634 visiteurs), elle a diminué de 45% entre le 15 et le 26 juillet, avec deux jours de fermeture et l'annulation d'une nocturne, a détaillé à l'AFP le plus grand musée du monde.