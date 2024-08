Nicaragua: le pouvoir ordonne l'imposition des Eglises et ferme 151 ONG

"L'article 32 (...) de la loi de concertation fiscale a été abrogé", indique la résolution signée du président Daniel Ortega et publiée au journal officiel.

Les Eglises et organisations religieuses du Nicaragua devront désormais payer l'impôt sur le revenu, après que le gouvernement a abrogé jeudi l'article de loi qui les en exemptait en même temps qu'il a annoncé la fermeture de 151 ONG, selon une résolution publiée au journal officiel.

Le point de la loi qui a été abrogé exemptait les Eglises et les organisations religieuses dotées de la personnalité juridique du paiement de l'impôt sur les revenus provenant d'activités et de biens destinés exclusivement à des fins religieuses. Elles seront désormais imposées à hauteur de 30% de leurs revenus annuels.

La suppression de cette disposition intervient dans le cadre de la réforme législative lancée par le gouvernement afin de renforcer le contrôle sur les organisations non gouvernementales.

La Commission interaméricaine des droits humains a dénoncé "la fermeture délibérée de l'espace civique et démocratique" et une mesure qui limite "sévèrement la capacité de la société civile à participer activement à la vie politique, sociale, culturelle et religieuse".

La chercheuse Martha Patricia Molina, exilée aux Etats-Unis, a estimé sur son compte X que le gouvernement cherchait à "noyer financièrement l'Eglise pour qu'elle tombe sous son propre poids".

- Nouvelles radiations d'ONG -

Le gouvernement a également annoncé la radiation de 151 nouvelles organisations non gouvernementales, principalement des chambres de commerce internationales et sectorielles.