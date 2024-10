Nouvelle "nuit calme" en Martinique, les négociations contre la vie chère au point mort

La nuit de lundi à mardi a été "calme" en Martinique, où le couvre-feu nocturne est prolongé jusqu'au 21 octobre, après les violences urbaines de ces derniers jours et sur fond d'enlisement des négociations contre la vie chère.

"Les opérations de levée des barrages et de nettoyage des voies se sont poursuivies", a ajouté la préfecture de Martinique dans un communiqué.

Concernant le couvre-feu, cette "mesure exceptionnelle" est prolongée jusqu'au 21 octobre et le sera "autant que nécessaire", a précisé la préfecture.

L'île antillaise de près de 350.000 habitants est en proie depuis début septembre à une mobilisation sociale qui a dégénéré en violences urbaines contre le prix des produits alimentaires, 40% plus chers que dans l'Hexagone.

Dans un communiqué, le Medef local a alerté sur les destructions d'emplois entrainées par les émeutes. Un total de "171 bâtiments ont été impactés" et plus de 1.000 emplois sont directement menacés par les destructions et les pillages.