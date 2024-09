Plus de 70 activités du 7 au 13 octobre pour la Semaine de la santé mentale en Wallonie

Plus de 70 activités seront organisées du 7 au 13 octobre dans le cadre de la Semaine de la santé mentale en Wallonie, a annoncé mardi le Centre de référence en santé mentale (CRéSaM) dans un communiqué. Celles-ci auront pour objectifs de mettre en lumière les services d'aide et de soins, d'encourager les collaborations intersectorielles et de sensibiliser la population à l'importance de prendre soin de sa santé mentale.

En mars dernier, une enquête menée par l'institut national de santé publique Sciensano avait révélé que la proportion de personnes souffrant d'anxiété et de troubles dépressifs avait augmenté par rapport à l'année précédente. "Le taux d'anxiété est passé de 18% à 19%, et le taux de dépression a augmenté de 15 à 17%", avait-il indiqué, en précisant que cette légère augmentation était statistiquement significative.

Parmi les activités qui seront proposées, figurent, entre autres, des ateliers numériques, des expositions, des balades, des conférences, webinaires et des formations. Elles seront articulées autour de trois thématiques: "Hyperconnexion et mal-être numérique", "Jeunes, santé mentale et écrans", et, enfin, "Les ressources en santé mentale à l'ère du numérique".

"Nous donnerons un coup de projecteur sur la santé mentale en lien avec le numérique. À la fois perçu comme vecteur d'opportunités et de risques, le numérique et ses enjeux traversent tous les âges et tous les milieux", a noté l'ASBL.

Le programme complet est à retrouver sur le site de l'événement https://www.semaine-sante-mentale.be/.