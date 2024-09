Premiers pas du gouvernement Barnier, qui invite ses ministres à la modestie

JEFF PACHOUD

Petit-déjeuner des nouveaux ministres à Matignon, premier Conseil des ministres à l'Elysée, et passations de pouvoirs: le gouvernement Barnier, attelage fragile entre les macronistes et Les Républicains, fait ses premiers pas lundi, déjà critiqué et menacé de censure.

C'est à Matignon que les 39 nouveaux ministres et secrétaires d'Etat, très majoritairement issus de la macronie et de la droite, se sont réunis pour la première fois pendant plus de deux heures, pour un "petit-déjeuner gouvernemental".