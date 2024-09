La priorité pour l'Intérieur est de "rétablir l'ordre", martèle Retailleau

"Tout ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Jamais je ne raconterai d'histoires aux Français parce que la pente à remonter est rude et ce sera dur. Ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Ça ne peut pas se faire non plus à coup de menton. Il faudra de la persévérance, du professionnalisme, de la constance aussi", a-t-il poursuivi.

"Il faudra évidemment, bien sûr, du dialogue, une force de conviction pour convaincre. Il faudra du respect de chacun, pour que, animés par l'intérêt supérieur de la Nation, nous puissions nous rassembler sur un seul objectif: protéger les Français parce que c'est le premier de leurs droits et c'est par conséquent le premier de nos devoirs", a-t-il encore ajouté l'ancien sénateur Les Républicains.

Elu vendéen, M. Retailleau est le tenant d'une ligne ferme en matière d'immigration, de sécurité ou de respect de la laïcité et n'a eu de cesse de dénoncer "le laxisme" de la macronie sur les sujets gérés par ce ministère.