Michel Barnier demande à ses ministres d'être "irréprochables et modestes"

Michel Barnier a demandé lundi matin à ses ministres réunis pour la première fois à Matignon d'être "irréprochables et modestes", et d'avoir "du respect" pour "tous les partis politiques".

Le Premier ministre français les a aussi invités à "agir plus que communiquer" et à "agir avant de communiquer". "Pas d'esbroufe s'il-vous-plaît", a-t-il lancé aux 39 membres de son gouvernement, en leur demandant "d'avoir du respect pour tous nos concitoyens et pour tous les partis politiques et d'écouter tout le monde", alors que son équipe est déjà traversée par des tensions. Il a promis un gouvernement "républicain, progressiste et européen".

Le nouveau gouvernement français de Michel Barnier, nommé samedi après deux semaines de tractations, s'est réuni pour la première fois lundi matin à Matignon, la résidence du Premier ministre, pour un petit-déjeuner.