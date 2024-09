"Trahir" la loi augmentant les moyens de la justice serait un "signal dévastateur" (Dupond-Moretti)

Cette loi, a rappelé l'ex-garde des Sceaux, prévoit "une embauche de 1.500 magistrats supplémentaires, 1.800 greffiers, plus de 1.100 contractuels et la poursuite du plan de construction pénitentiaire.

Avant de quitter ses fonctions, "avec beaucoup d'émotion", l'ancien avocat a rappelé que "le budget du ministère était de 7,6 milliards d'euros en 2020. Il avoisine les 10 milliards d'euros en 2024".

"En quatre ans, nous avons embauché plus 680 magistrats, plus 560 greffiers, plus 3.000 contractuels, 300 personnels de la protection judiciaire de la jeunesse et 4.000 personnels pénitentiaires", s'est-il félicité.

"Mon ambition n'a jamais été politique", a assuré M. Dupond-Moretti. "Je ne suis pas venu ici pour faire carrière. J'avais une vie avant, j'aurai une vie après. Je n'ai jamais cherché à être un marqueur de gauche ou un marqueur de droite", a-t-il ajouté en affirmant que "(son) objectif a été d'améliorer la justice de (son) pays".