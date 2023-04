Prix du gaz: nouveau prêt public pour le verrier Arc, qui redémarre ses fours

"L'activité reprend dans cette entreprise emblématique du territoire et qui va continuer à se développer", a salué le ministre délégué chargé de l'Industrie Roland Lescure en visite à l'usine Arc France, qui constitue selon la cristallerie le huitième plus grand site industriel français et emploie 4.500 personnes.

M. Lescure a précisé que le prêt annoncé visait à doubler un investissement de 10 millions d'euros de l'actionnaire, PHP. Ce fonds d'investissement américain avait repris en 2015 le leader mondial des arts de la table alors proche du dépôt de bilan.