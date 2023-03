Retraites: le Sénat rejette une demande de référendum de la gauche

Le Sénat à majorité de droite a largement rejeté vendredi une demande de référendum portée par la gauche sur la réforme des retraites du gouvernement prévoyant le recul de l'âge légal à 64 ans.

Les sénateurs, qui reprendront à 17h l'examen de la réforme, ont repoussé par 251 voix contre 93 cette "motion référendaire", défendue par le chef du groupe PS Patrick Kanner au nom des trois groupes de gauche, socialiste, communiste et écologiste.

Patrick Kanner a fustigé une réforme de "rentabilité, quoi qu'il en coûte", menée par "les forces de droite face aux Français, en opposition frontale".

Il a accusé le gouvernement de "piraterie parlementaire", en pointant le temps contraint au Parlement par la procédure choisie par l'exécutif.

"Le bon sens, c'est retirer cette réforme, à défaut d'avoir le courage de la présenter devant les Français", a estimé M. Kanner.

En réponse, le ministre du Travail Olivier Dussopt a défendu la "légitimité" de la "démocratie représentative et du Parlement pour débattre des retraites" et de leurs "dispositions techniques", écartant un référendum et sa "question binaire".