Risque "assez élevé" d'épidémies liées au moustique tigre en France métropolitaine

Jusqu'à présent, les cas autochtones ont été des foyers localisés et il a été possible de retracer l'origine des contaminations.

"On parle d'épidémie à partir du moment où il n'est pas possible de relier toutes les personnes infectées à un foyer. Cela veut dire que les transmissions échappent au dispositif de contrôle", a précisé Émeline Barrès, l'une des deux coordonnatrices de l'expertise, citée dans un communiqué.

Et "en cas d'épidémie, les moyens de prévention et de contrôle des arboviroses pourraient être rapidement saturés", prévient l'Anses.

Présence du moustique tigre, conditions climatiques favorables à sa reproduction, arrivée de personnes infectées venant de zones de circulation virale, efficacité de la lutte contre les moustiques et la transmission virale jouent sur le déclenchement d'une épidémie.

Les experts de l'Anses recommandent d'adapter les moyens matériels, financiers et humains, de s'aider de l'expérience des départements et collectivités situés loin de la métropole comme aux Antilles, et de former les soignants, notamment aux signaux d'alerte des formes graves d'arbovirose.

Une épidémie, même faible, pourrait affecter l'économie, principalement le tourisme.