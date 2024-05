Serge et Beate Klarsfeld, de la traque des nazis à la légitimation du RN

Une vie de traque des nazis, de combat contre l'extrême droite ponctuée par un retournement: Serge et Beate Klarsfeld, qui seront décorés lundi à Berlin par Emmanuel Macron, estiment que le Rassemblement national est devenu un parti "républicain" et que "l'islamisme fondamentaliste" constitue désormais le vrai "danger", dans une interview à l'AFP.

L'avocat et historien français, fils d'un Juif assassiné à Auschwitz, et son épouse allemande, qui avait giflé le chancelier Kurt Georg Kiesinger en 1968 à Berlin pour dénoncer son passé nazi, vont recevoir respectivement les insignes de Grand-Croix et de Grand officier de la Légion d’honneur des mains du président français.