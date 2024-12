Son époux Yves Montand l'avait trompée avec Marylin Monroe: Benjamin Castaldi raconte la "trahison" vécue par sa grand-mère, Simone Signoret

Animateur et écrivain, Benjamin Castaldi qui officie chaque matin sur Europe 2 s’est lancé dans l’aventure du roman. Il publie "Et si tu devais ne plus m'aimer" aux éditions du Rocher. Il y raconte la crise de couple que ses grands-parents ont traversée dans les années 50 : lorsque Simone Signoret apprend que son époux, Yves Montand lui a été infidèle avec… Marylin Monroe.

Benjamin Castaldi a répondu aux questions de notre journaliste Thomas de Bergeyck. L'animateur vient de publier son premier roman. En photo sa grand-mère Simone Signoret, et son grand-père adoptif Yves Montand. Sur la couverture, on retrouve également Marylin Monroe...

"C'est une tempête sur un ciel qui est dépourvu du moindre nuage", indique Benjamin Castaldi. "On est en 1960. Yves Montand a réussi son tour de chant américain. Il a signé un contrat avec la FOX pour tourner un film avec Marylin Monroe. Ma grand-mère Simone Signoret va avoir l'Oscar. On pouvait difficilement faire plus beau paysage. On pense que rien ne va arriver, et le terrible arrive."