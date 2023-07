Suisse : une tempête fait un mort et une "quinzaine de blessés"

Les opérations de secours et de déblaiement se poursuivent. La police appelle la population à ne pas s'exposer aux risques, notamment aux chutes de tuiles ou d'arbres, et de ne pas se rendre en forêt dans la région.

Le réseau ferroviaire et les liaisons par car ont également été touchés.

Avant d'arriver en Suisse, la tempête a touché l'est de la France, et particulièrement le département du Doubs aux alentours de 11h00 lundi. La préfecture a précisé à l'AFP que la commune de Montlebon avait été la plus affectée. Les bâtiments de la mairie, de l'église et de l'école ainsi qu'"une petite quinzaine d'habitations" ont subi des dégâts sur leur toiture.

Une maison située à l'entrée du village n'a plus de toit, a précisé la mairie. Ses habitants doivent être relogés. Aucun blessé n'est, pour l'heure, à déplorer, selon la même source.

Dans les environs, du côté français de la frontière, "une trentaine d'habitations" ont également été touchées, sans que l'on sache à ce stade quelle est l'ampleur des dégâts, a précisé la préfecture du Doubs.