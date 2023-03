Une centaine de plaintes déposées à Paris pour des "arrestations arbitraires"

Pour la vingtaine d'avocats, ces nombreuses interpellations et détentions ces dernières semaines sont sans objet et visent "à casser le mouvement social", au vu notamment du faible taux de poursuites qui s'en sont suivies. D'après eux, les procédures dans la capitale française feraient en effet l'objet de "75% de classement sans suite" de la part du parquet de Paris.

Les plaintes mettent en cause les forces de l'ordre et la justice et se basent sur trois infractions : atteinte arbitraire à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique, non-intervention pour l'arrêt d'une privation de liberté illégale et entrave à la liberté de manifester.