Une cérémonie d'ouverture célébrant "la diversité" et "l'altérité" vendredi sur la Seine

Thomas Jolly, directeur artistique des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, assume de proposer vendredi prochain une cérémonie d'ouverture des JO 2024 célébrant "la diversité" et "l'altérité".

Les quatre auteurs de cette cérémonie, dont la romancière Leïla Slimani et l'historien Patrick Boucheron, ont promis "le contraire d'une histoire virile, héroïsée", dans un spectacle qui déjouera avec "humour" les "clichés" et dépassera les "fameuses valeurs philosophiques traditionnelles que la France exhibe volontiers avec parfois trop d'assurance", déclenchant des critiques en France.

"J'assumerai" la devise "liberté, égalité, fraternité", a répondu le directeur artistique des quatre cérémonies d'ouverture et de clôture. "La diversité est, point. Elle est universelle. C'est une réalité contre laquelle on a beau œuvrer, politiquement notamment, on a beau être hermétique, cet hermétisme n'est pas connecté à la réalité".

Thomas Jolly a précisé que "98%" de son show se ferait en direct, avec "2% de séquences pré-enregistrées, liées aux bâtiments dans lesquels on rentre". "Il y a ces décors qui sont très beaux de l'extérieur mais j'avais très envie de glisser une petite tête à l'intérieur de certains bâtiments iconiques".

Sur les 3h45 de spectacle, il y aura environ deux tiers de lumière naturelle au "soleil couchant".