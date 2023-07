Violences: Borne veut le retour à "l'ordre", les groupes politiques divisés

"La priorité, c'est d'assurer le retour de l’ordre républicain, ce qui nous conduit notamment à maintenir le dispositif de sécurité pour la nuit qui vient", a déclaré la Première ministre, soit 45.000 policiers et gendarmes.

Elisabeth Borne a admis que cette crise soulevait "de nombreuses questions" mais qu'"on aura l’occasion de se revoir, de poursuivre et d’approfondir ces sujets".

Elle s'est aussi exprimée sur la cagnotte de soutien à la famille du policier auteur du tir qui a tué le jeune Nahel, mardi à Nanterre. Le fait qu'elle a été lancée "par une personne proche de l'extrême droite" ne "contribue pas" à "l'apaisement", a-t-elle dit.

"J'aurais aimé qu'on ait plus de concorde", a affirmé à la sortie de cette réunion la cheffe de file des députés Renaissance Aurore Bergé, qui refuse d’établir "un lien" entre la mort du jeune Nahel et les émeutes qui ont suivi et que "rien ne peut justifier".