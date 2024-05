Vols dans un musée de Saint-Omer, en France: près de 200 œuvres toujours manquantes

Au moins 92 œuvres ont été retrouvées lors d'une perquisition cette semaine au château de Cercamp à Frévent, à 60 km au sud de Saint-Omer, a indiqué le conservateur du musée, Romain Saffré, lors d'une conférence de presse.

Quarante-six œuvres ont d'ores et déjà été restituées au musée ou aux églises Saint-Sépulcre et Saint-Denis de la ville, qui avaient également dénoncé des vols. La pièce retrouvée la plus précieuse, tant par sa valeur artistique que marchande, est estimée par le conservateur à plusieurs centaines de milliers d'euros.