1,5 tonne de cocaïne saisie: un réseau de "narco-voiliers" qui acheminait de la drogue en Europe depuis l'Amérique du Sud démantelé

Ce coup de filet, mené en collaboration avec l'agence Europol et les services de police de 11 pays, a permis la saisie de 1,5 tonne de cocaïne et de huit des bateaux qui auraient été utilisés par les narcotrafiquants, précise la police espagnole dans un communiqué.

Selon l'enquête, lancée par les polices espagnole et britannique en juin 2020, ces voiliers auraient effectué des voyages notamment entre le Brésil, la Colombie, la Barbade et Panama jusqu'aux côtes espagnoles, dans les îles Canaries, à Valence et en Andalousie.

Des personnes arrêtées partout dans le monde

En Espagne, 26 personnes ont été interpellées, dont 16 Norvégiens. Parmi elles figurent "un braqueur de banques et de véhicules blindés reconverti qui avait déjà purgé 15 ans de prison pour des crimes violents", précise la police. Les 24 autres ont été arrêtés en Norvège, en Bulgarie, au Royaume-Uni, au Panama, à Trinité-et-Tobago, au Portugal et en Colombie. La plupart des arrestations - dont celle du chef présumé de l'organisation - ont eu lieu le 24 juin, a précisé Europol dans un communiqué.

Ce dernier, arrêté en Norvège, était connu sous le nom de "professeur". "On pense qu'il était dans le trafic de drogue depuis plus de 20 ans", ce qui lui aurait permis de gagner "la pleine confiance des cartels colombiens et mexicains", avec lesquels il coordonnait les expéditions de cocaïne, précise la police.