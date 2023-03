531 personnes tuées depuis janvier en Haïti

"Nous demandons à la communauté internationale d'envisager d'urgence le déploiement d'une force d'appui spécialisée (...), avec un plan d'action complet et précis", a souligné Marta Hurtado.

Selon l'ONU, les gangs utilisent également les violences sexuelles comme arme pour terroriser, soumettre et punir la population, ainsi que pour extorquer des rançons aux familles des victimes.

Marta Hurtado a indiqué que des élèves et leurs enseignants sont parfois touchés par des balles perdues, tandis qu'un nombre croissants d'élèves, et leurs parents, sont enlevés à proximité des écoles. En conséquence, de plus en plus d'écoles ferment, laissant les jeunes à la merci des gangs qui les recrutent de force, a indiqué la porte-parole du Haut-Commissariat.