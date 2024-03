62.3° degrés ressentis au Brésil qui vit une vague de chaleur sans précédent : "Nous tentons de nous protéger"

Les habitants de Rio de Janeiro recherchent des "espaces ouverts" et l'ombre dans un parc alors qu'une nouvelle vague de chaleur s'abat sur le Brésil, avec des températures record. Raquel Correia, une habitante, et sa famille craignent que la situation n'empire à mesure que la déforestation se poursuit.

La zone ouest de Rio est composée de quartiers pauvres, excentrés et mal desservis, où vit plus de 40% de la population de cette ville de plus de six millions d'habitants. Avec une température réelle maximale de 42°C dimanche, la température ressentie est montée au plus haut même dans le quartier résidentiel du Jardin botanique dans le sud de Rio, privilégié avec sa nombreuse végétation et où ma température ressentie est montée à 57,7° dimanche.

À Sao Paulo, plus importante ville d'Amérique du Sud avec le double d'habitants de Rio, plus de 12 millions, la journée de samedi a été la plus chaude de l'année avec un mercure qui a grimpé à 34,7°C.

C'est la température la plus élevée pour un mois de mars depuis que l'Institut national brésilien météorologique (Inmet) a commencé ses mesures en 1943. La journée de dimanche a apporté un soulagement à peine perceptible : le thermomètre est redescendu à 34,3°C, au niveau du précédent record pour un mois de mars enregistré en 2012.

Là encore, les parcs de la métropole la plus peuplée du Brésil, ont fait le plein. Beaucoup se sont aussi lancés à l'assaut du littoral, provoquant des embouteillages montres aux portes de la ville, jusqu'à former une file de 20 kilomètres de voitures, selon les médias locaux.

"Avant nous n'avions pas une telle chaleur, ça a beaucoup changé depuis quelque temps", s'est plaint auprès de l'AFP Vanuza Maria Estevan, une habitante de 40 ans.

Pour remédier à ce réchauffement climatique, Everton Santons, assistant administratif, tente de trouver des solutions à long terme : "Puisqu'il y a eu beaucoup de déforestation, plantons des arbres, pensons vert, faisons quelque chose qui aura aussi un impact sur les autres générations, et pas seulement sur celle que nous vivons actuellement".

Inondations au sud

Dans le sud du Brésil, c'est au contraire la pluie qui menace. Des précipitations extrêmes devraient continuer cette semaine, ont mis en garde les autorités.

"La semaine sera à risque élevé de fortes pluies et d'orage dans le centre-sud du Brésil", a averti dimanche l'agence d'information météorologique MetSul. "Le système le plus préoccupant est un front froid très intense qui arrivera avec des pluies torrentielles et de possibles coups de vent", a-t-elle ajouté.