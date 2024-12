Accord sur un cessez-le-feu à Gaza: qu'est-ce qui coince?

Partager:

Le Hamas et Israël se sont accusés mutuellement d'enrayer les négociations pour un accord sur un cessez-le-feu et la libération d'otages détenus dans la bande de Gaza, où les deux camps sont en guerre depuis plus d'un an.

Le mouvement islamiste palestinien a d'abord reproché à Israël d'avoir mis sur la table de "nouvelles conditions" dans les discussions indirectes en cours à Doha depuis plusieurs jours, sous l'égide du Qatar, de l'Egypte et des États-Unis. Elles concerneraient selon lui le retrait des troupes israéliennes de Gaza, le cessez-le-feu, le retour chez eux des déplacés et un échange entre prisonniers palestiniens détenus par Israël et otages retenus à Gaza. Ces "conditions ont repoussé la conclusion d'un accord", a affirmé le mouvement dans un communiqué. Israël n'a mis que quelques minutes à répondre, accusant à son tour le Hamas de "poser de nouveaux obstacles dans les négociations". "L'organisation terroriste Hamas ment une fois de plus, revenant en arrière sur des points qui avaient fait l'objet d'un accord", a dénoncé le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu. À lire aussi Enfin un cessez-le-feu à Gaza ? Le Hamas fait une déclaration encourageante

Le mouvement palestinien a précisé que les négociations se poursuivaient à Doha, mais ces déclarations tranchent avec l'optimisme affiché ces derniers jours des deux côtés. "Temps de les ramener" Benjamin Netanyahu avait évoqué lundi, avec "prudence", des "avancées" pour un accord sur les otages à Gaza, confirmées le lendemain après le retour en Israël des négociateurs envoyés à Doha. Le Hamas et deux autres groupes palestiniens, le Jihad islamique et le Front populaire de libération de la Palestine, avaient affirmé la semaine passée qu'un accord de cessez-le-feu était "plus proche que jamais" si Israël n'imposait pas de nouvelles conditions. En dépit d'efforts diplomatiques intenses, aucune trêve n'a pu être conclue depuis celle d'une semaine intervenue fin novembre 2023, le mois suivant l'attaque du 7-Octobre menée par le Hamas sur le sol israélien, qui a déclenché la guerre. Cette attaque d'une ampleur sans précédent a entraîné la mort de 1.208 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte basé sur des chiffres officiels israéliens.