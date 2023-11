Affamés, assoiffés et sous les bombes, les déplacés de Gaza affrontent maintenant la pluie

"Les habits de mes enfants sont trempés et je n'ai rien pour les changer, ils vont tomber malade", dit à l'AFP Ayman al-Joueidi, vêtu d'une simple chemise à manches courtes pour affronter l'automne qui se fait de plus en plus froid et désormais humide.

"Où va-t-on dormir? On n'a rien mangé depuis trois jours, l'Unrwa nous donne des boîtes de conserve et des biscuits mais nos enfants ne sont jamais rassasiés, il nous faut du pain", s'emporte-t-il.

Souha Hassan, elle, est sous une tente depuis le premier jour de la guerre, le 7 octobre, quand le Hamas, au pouvoir à Gaza, a lancé une attaque d'une ampleur inédite en Israël, tuant 1.200 personnes, en majorité des civils, selon les autorités israéliennes.

Depuis lors, l'armée israélienne bombarde jour et nuit le territoire palestinien assiégé. Plus de 11.200 personnes y ont été tuées, aux deux tiers des femmes et des enfants, et 29.000 ont été blessées.

Plus de 1,5 des 2,4 millions de Gazaouis sont désormais déplacés et l'ensemble de la population souffre de la faim, selon l'ONU.

L'Unrwa a déjà ouvert 154 abris pour les accueillir, mais tous sont en surcapacité. Ils sont des centaines à se partager un cabinet de toilette et une douche, ne cesse de s'alarmer l'agence onusienne dans ces rapports quotidiens.

- "Que le début" -

Surtout, prévient-elle, "la surpopulation favorise les épidémies, notamment les infections respiratoires sévères et les diarrhées". Des responsables onusiens commencent déjà à évoquer le choléra.

Le patron de l'Unrwa à Gaza, Thomas White, a prévenu lundi que les camions de son organisation ne pourraient pas recevoir les chargements d'aide au terminal de Rafah mardi, faute de carburant.

Les "opérations humanitaires cesseront sous 48 heures, aucun carburant n'étant autorisé à entrer à Gaza", avait-il ajouté.

"On n'avait pas d'eau et là, d'un coup, on est noyés", se lamente Mme Hassan. "On n'a pas de vêtements d'hiver parce qu'on est partis de chez nous sans rien et maintenant tous nos habits sont trempés", poursuit cette mère de famille.

"Et ce n'est que le début, que se passera-t-il en hiver, quand la pluie sera plus forte encore? Nos enfants sont affaiblis parce qu'ils ne mangent pas assez, ce sera terrible", imagine-t-elle déjà.

Autour d'elle, certains tentent malgré tout de recycler l'eau de pluie.

Ici, bidons de plastique et bouteilles en main, des hommes récupèrent les trombes qui sortent des gouttières. Là, un autre tente de bloquer un trou dans une bâche au-dessus de la tête d'une femme qui fait cuire du pain sur un petit feu de bois.

Il ne faudrait pas que la pluie éteigne le feu. Ou pire, qu'elle dissolve les maigres galettes de pain préparées à prix d'or.

Dans le sud de la bande de Gaza complètement assiégée par l'armée israélienne, les rares sacs de farine coûtent désormais 200 dollars.