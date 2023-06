Algérie: le ministre de la Communication limogé

L'information, largement relayée sur les réseaux sociaux, a été retirée du site à la suite d'un démenti catégorique du ministère des Affaires étrangères algérien.

"Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères rejette en bloc les informations, dénuées de tout fondement, relayées sur les réseaux sociaux et par certains médias, selon lesquelles le ministère aurait sommé l'ambassadeur émirati de quitter le territoire national et réaffirme que ces informations sont fausses et infondées et que les communiqués du ministère sont la seule source d'information", a indiqué le ministère dans un communiqué.