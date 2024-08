Argentine: l'inflation contenue à 4% sur un mois sur juillet, Milei jubile

En données corrigées, l'inflation de la troisième économie d'Amérique latine atteint 87% sur les sept premiers mois de 2024 et reste toutefois, à 263,4% sur un an, parmi les plus élevées du monde.

"Quand on regarde la carte de l'activité, les voyants verts gagnent chaque fois un peu plus de terrain, et techniquement la récession a connu son pire moment en avril et mai", a affirmé M. Milei mercredi devant un parterre d'entrepreneurs.