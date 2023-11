Arrestation de la jeune icône palestinienne Ahed Tamimi pour "incitation au terrorisme", annonce l'armée israélienne

L'armée israélienne a annoncé lundi l'arrestation d'Ahed Tamimi, icône de la cause palestinienne dans le monde, lors d'un raid en Cisjordanie occupée où les forces israéliennes multiplient raids et arrestations depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.

La militante de 22 ans, "soupçonnée d'incitation à la violence et à des activités terroristes, a été appréhendée à Nabi Saleh", son village dans le nord de la Cisjordanie, territoire palestinien occupée depuis 1967 par Israël, a indiqué un porte-parole de l'armée à l'AFP.