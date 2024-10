Asie du Sud-Est: un nouveau sommet de l'Asean pour sortir la Birmanie de la crise

L'autre sujet prioritaire au programme du sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean), concerne la situation en mer de Chine méridionale, après plusieurs épisodes récents de tensions entre Pékin d'un côté, et Manille et Hanoï de l'autre.

Le sommet représente une "grande opportunité" pour accroître la stabilité et la paix dans la région, a déclaré le Premier ministre laotien Sonexay Siphandone, dans son discours d'ouverture.

Le bloc de dix pays, souvent décrit comme un forum de discussions sans réel pouvoir, où les principes de non-ingérence et de consensus priment sur l'efficacité, essaye en vain de négocier une sortie de crise en Birmanie, Etat membre plongé dans le chaos depuis le coup d'Etat du 1er février 2021.

Le conflit, qui a tué plus de 5.300 civils et provoqué le déplacement de plus de 3,3 millions de personnes selon l'ONU, représente l'un des plus grands défis que l'association ait eu à affronter depuis sa création en 1967.