Au Honduras, la violence à l'origine de milliers de déplacements

Au Honduras, l'un des pays les plus violents au monde, des milliers de familles sont contraintes d'abandonner leur maison pour échapper à la violence des gangs et des trafiquants de drogue.

Les gangs et les narcotrafiquants maintiennent "un mini-gouvernement" dans les zones qu'ils contrôlent, selon le bureau du Commissaire national aux droits humains (Ombudsman).

Six suspects ont été arrêtés pour ce crime, attribué au redouté Barrio 18.

Les propriétaires l'ont alors relouée à un jeune couple, mais le jour de leur emménagement il a été séquestré en même temps que trois amis venus l'aider. Leurs corps ont été retrouvés une semaine plus tard non loin.

En 2023, ce dernier a reçu 1.761 plaintes pour déplacement forcé. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en a recensé 247.000 entre 2004 et 2018.

Les personnes fuient à cause de "menaces, du racket, du meurtre d'un membre de la famille, de la spoliation de biens et de propriétés et du recrutement d'enfants", explique Elsy Reyes, responsable de la mobilité humaine au bureau du HCR.

"Ils leur donnent même des délais de 24 heures pour qu'ils puissent partir", explique la responsable à l'AFP, ajoutant que le cadastre a comptabilisé en 2018 50.000 "maisons abandonnées" dans le pays.