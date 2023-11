Au moins 56.000 bâtiments ont été endommagés à Gaza depuis le début de la guerre

Entre 56.000 et 74.000 bâtiments ont été endommagés dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, ressort-il d'une analyse du Decentralized Damage Mapping Group (DDMG), un groupe de scientifiques américains qui examinent les attaques dans la région sur la base de données satellitaires.

Selon ces experts, 40 à 50% de tous les édifices sont détériorés dans le nord de la bande de Gaza. "Dans le nord, des dégâts qui augmentent de plus en plus rapidement peuvent être régulièrement observés", a déclaré le chercheur Jamon Van Den Hoek de l'Université de l'État d'Oregon dans l'émission télévisée Democracy Now. "Nous étions tous surpris par la vitesse de tout ceci." La forte densité de population doit être vue comme une explication. Quelque 2,2 millions d'habitants sont regroupés sur une surface de 360 kilomètres carrés comparable à la Côte belge.

Dans le sud de la bande de Gaza, les dégradations sont moins importantes. Elles représentent entre 5 et 8% du nombre total d'immeubles qui s'y trouvent.