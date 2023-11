Au Texas, un lycée accueille les adolescentes avec leur bébé

"Je dois penser à ses couches, ses lingettes, son lait, et la préparer", explique à l'AFP la jeune femme. "Et des vêtements propres au cas où il faudrait la changer."

Avant d'aller au lycée, Yavezi Alvarado, 17 ans, prépare non seulement son sac de cours, mais aussi les biberons pour Kamila, sa fille d'un an.

Elles prennent ensuite ensemble le bus scolaire, équipé de sièges pour bébés, vers le lycée Lincoln Park à Brownsville, au Texas, proche de la frontière mexicaine.

Situé dans un quartier hispanique, l'établissement accueille des filles âgées de 14 à 22 ans, enceintes ou déjà mères. Pendant qu'elles sont à l'école, leurs bébés restent dans une garderie au sein de l'école. Celles qui allaitent peuvent toutefois aller les retrouver.

"Avoir ma fille dans l'école est une bonne chose parce que je sais qu'elle est ici et qu'on s'occupe bien d'elle", confie Yavezi Alvarado. "Et je peux aller la voir, donc je me sens mieux."